Специальная газель сделает 7 остановок в разных микрорайонах областного центра.

В это воскресенье по Владимиру опять проедет "Эко-такси". Специальная газель сделает 7 остановок в разных микрорайонах областного центра. И на каждой точке эковонтёры будут принимать у населения вторсырьё. Говорит куратор владимирского отделения общественного движения "Раздельный сбор" Лилия Болотских.- Приглашаем жителей, это абсолютно бесплатно, поделиться своей макулатурой, стеклотарой, пластиком и жестянками. Из принесённого платика делается плитка, стекло сдаётся в Гусь, макулатуру принимают множество организаций и считают, что им не хватает этого вторсырья. Поэтому всё, что принесут жители, будет гарантированно переработано и не окажется на свалке. Акция проводится уже не первый раз , и с каждым разом заинтересованных жителей мы видим больше и больше.Фото: "РазДельный Сбор" г. Владимир