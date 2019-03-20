На Украине в ближайшее время завершаются испытания новых видов оружия, таких как крылатая ракета Нептун, реактивные системы залпового огня Ольха-М и Верба-1, артсистемы Богдана и разведывательно-ударного беспилотника Сокол, заявил президент Петр Порошенко. Завершение разработки этих систем и запуск их в серийное производство – приоритетная задача.

На Украине в ближайшее время завершаются испытания новых видов оружия, таких как крылатая ракета "Нептун", реактивные системы залпового огня "Ольха-М" и "Верба-1", артсистемы "Богдана" и разведывательно-ударный беспилотник "Сокол". Об этом заявил президент Петр Порошенко, пишет агентство ТАСС. Завершение разработки этих систем и запуск их в серийное производство – приоритетная задача, добавил украинский лидер.Впрочем, большинство этих видов вооружения назвать новыми можно только с натяжкой. Так, ракета "Нептун" очень похожа на советскую противокорабельную Х-35, РСЗО "Ольха-М" трудно отличить от комплекса "Смерч", "Верба-1" выглядит, как легендарный "Град", только на другом шасси.Похожая ситуация и с "Богданой". Специалисты подметили, что орудие у нее стоит от советской гаубицы "Мста-Б", разработанной еще в 1987 году.