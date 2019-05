Дональд Трамп считает, что доклад Мюллера по российскому делу сфабрикован демократами. Он призвал привлечь к правосудию всех демократов-трампоненавистников, причастных к измене и шпионажу.

Дональд Трамп считает, что доклад Мюллера по "российскому делу" сфабрикован демократами. Он призвал привлечь к правосудию всех "демократов-трампоненавистников", причастных к измене и шпионажу. Некоторые положения доклада Трамп охарактеризовал как "полный бред". Он также сообщил, что никогда не давал согласия на дачу показаний.....big, fat, waste of time, energy and money — $30,000,000 to be exact. It is now finally time to turn the tables and bring justice to some very sick and dangerous people who have committed very serious crimes, perhaps even Spying or Treason. This should never happen again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019Президент США назвал расследование "назаконно начатой фальшивкой", которая стоила казне 30 миллионов долларов, а также была большой тратой времени и энергии. "Она никогда не должна была произойти", считает Трамп. Он заявил, что пора поменяться местами и привлечь к суду "очень больных и опасных людей", передает РИА Новости.Доклад Мюллера по "российскому вмешательству" был обнародован 18 апреля с большими сокращениями. Мюллер считает, что Москва вмешивалась в выборы в 2016 году, однако сговора Трампа с Кремлем не было. При этом генпрокурор не может прийти к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.