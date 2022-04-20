Возобновлено автобусное сообщение по маршруту Муром-Урваново С октября 2021 года жители...

Возобновлено автобусное сообщение по маршруту Муром-УрвановоС октября 2021 года жители Меленковского района остались без автобусного сообщения с Муромом.В апреле возобновлён автобусный рейс по маршруту Муром-Урваново. После многочисленных обращений граждан маршрут запустили всего несколько дней назад, он очень востребован у жителей деревень, расположенных между Урваново и Муромом.Похожие ситуации с маршрутами общественного транспорта существуют и в других районах региона. По результатам торгов рейс обслуживает муниципальное предприятие «Муромское ПАТП», имеющее в подвижном составе газомоторные автобусы.Напомним, в октябре прошлого года частный перевозчик, отработав дачный сезон, отказался от маршрута Муром-Урваново, оставив людей в осенне-зимний период отрезанными от города.Жители Меленковского района, работающие или учащиеся в Муроме, были вынуждены пользоваться такси или прибегать к помощи соседей. Кроме того, во многих деревнях, в которых нет магазинов, прекращение транспортного сообщения стало настоящей проблемой – доставка продуктов ложилась на плечи самих жителей, в том числе и одиноко проживающих, рассказали в пресс-службе областной администрации.