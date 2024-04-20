40 зданий Владимирской области попали в каталог «Готика в России» Авторы архитектурного проекта...

40 зданий Владимирской области попали в каталог «Готика в России»Авторы архитектурного проекта «Готика в России» опубликовали любопытный электронный каталог из 2 тысяч построек с готическими чертами. Среди зданий из 64 регионов – список памятников Владимирской области.Например, Колокольня Успенского собора во Владимире попала в топ-20 образцов православной неоготики, а «Замок Храповицкого» в Муромцево – в топ-30 готических мест России.Всего в каталог вошло 40 построек Владимирской области, включая водонапорную башню (Козлов Вал, 10), костел Св. Розария (ул. Гоголя, 12), колокольню Свято-богоявленского монастыря в Мстёре и Святые ворота в Боголюбово, трапезную Покровской церкви в Юрьеве-Польском, а также утраченные постройки, как лютеранская кирха Владимира или склеп в Сущёво (Александровский р-н).«Архитектура Владимирской области очень разнообразна – не только привычные пейзажи и золотые купола, но и неоготика и даже неоготика с золотыми куполами! Такое сочетание сейчас кажется удивительным. Но это было абсолютной нормой – настолько модным явлением в архитектуре России, что готические мотивы отразились в ряде владимирских памятников и православных святынь 19 века. Каталог – это повод присмотреться к деталям и, возможно, заново открыть для себя знакомые места», – рассказал автор проекта «Готика в России» Артём Нойер.Отмечается, что каталог – это результат многолетнего исследования. Оно охватывает уникальные постройки разных эпох – средневековую готику, различные направления неоготики и примеры современной ретроспективной архитектуры.Фото: https://russgothic.ru/