Во Владимире заброшенная котельная стала местом досуга для подростков и студентов Об этом с...

Во Владимире заброшенная котельная стала местом досуга для подростков и студентовОб этом с негодованием сообщают в пресс-службе Народного фронта.- Мы находимся по адресу - улица Белоконская, дом 4. Сзади меня заброшенное здание. Стоит оно так уже несколько лет. Слева от этого здания, в 100 метрах, находится управление ЖКХ по городу Владимира. Сзади - первый лицей интернат, до него рукой подать. Спереди меня - Владимирский государственный университет, до него 30 метров. Это здание (заброшка) представляет собой опасность для студентов и жителей города Владимира… – «бьёт тревогу» Александр Ершов, активист Молодежного крыла Народного фронта во Владимирской области.Как выяснилось, на объект может попасть любой желающий. Есть свободный доступ, окна не закрыты, здание не огорожено, даже табличек об опасной зоне нет.- Мы замечали, что по этому зданию и его крыше гуляют дети. Будем обращаться в администрацию города Владимира, в прокуратуру и соответствующие органы, чтобы выяснить по чьей халатности — это здание до сих пор не снесли! - негодует Александр Ершов.Сообщается, что Народный фронт и Молодежка НФ обратились по этой проблеме в областную прокуратуру.Фото: пресс-служба Народного фронта (Владимирская область)