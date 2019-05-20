В соревновании приняло участие 255 сотрудников, представлявших 15 команд МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации...

В период с 13 по 18 мая 2019 года в г. Балахна Нижегородской области прошли Всероссийские соревнования МВД России по хоккею с шайбой. В соревновании приняло участие 255 сотрудников, представлявших 15 команд МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.По итогам соревнований места распределились следующим образом:1-е место заняла команда ГУ МВД по Нижегородской области;2-е место – ГУ МВД России по г. Москве;3-е место – ГУ МВД России по Московской области.В период с 18 по 25 мая 2019 года в г. Токио (Япония), проходит чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу (жиму и жиму лежа классическому).В весовой категории до 105 кг среди мужчин по жиму лежа классическому 1-е место занял полковник полиции Милованов Павел Павлович (начальник Управления организации дознания ГУ МВД России по г. Москве) с рекордом первенства мира – 769,61 кг.18 мая 2019 года на территории многофункционального спортивного комплекса «Водный стадион «Динамо», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39, строение 53, прошли комплексные городские соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» – «Спортивная семья».В соревнованиях приняли участие семьи сотрудников органов безопасности и правопорядка, а также жители г. Москвы. Всего в мероприятии приняло участие более 300 человек. От местной организации № 1 (ГУ МВД России по г. Москве) приняло участие 20 семей.По итогам соревнований в личном первенстве лучшие результаты показали:1-е место в III группе – семья Храмовых (УПП УРЛС);2-е и 3-е место во II группе в 2-х эстафетах и 1-е место в абсолютном зачете – семья Ильиных (2 ОПП);1-е место в I группе – семья Савич (УВД по САО);3-е место во II группе – семья Марченковых (МГО ВФСО «Динамо»).В общекомандном зачете:1-е место – МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – МО № 4 (Центральный округ войск Национальной гвардии РФ);3-е место – МО № 6 (ГУ МЧС России по г. Москве).