Шахта, забой, здоровенный детина накидывает в тачку уголь работягам, подбегает к нему мааааааленький такой мужичонка и писклявым голосом кричит:
- Наваливай!
Тот ему лопату угля кинул в тачку. Мужичонка:
- Наваливай!
Тот еще пару лопат, Мужичонка:
- Да наваливай, наваливай!
Ну детина думает: "Ну я тебе сейчас навалю!" Накидал полную тачку, взопрел ажно весь, встал, на лопату оперся смотрит что тот делать будет. Мужичонка присел, за тачку схватился... Ииииииить...
- Вываливай!
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