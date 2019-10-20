Звезда UFC Конор МакГрегор угодил в очередной скандал. Ирландского бойца обвиняют в насилии над 20-летней девушкой на парковке возле одного из баров Дублина.

Звезда UFC Конор МакГрегор угодил в очередной скандал. Ирландского бойца обвиняют в насилии над 20-летней девушкой на парковке возле одного из баров Дублина. "Конор часто становится предметом подобных слухов, и он их категорически отрицает", — заявил представитель спортсмена.Это второй сексуальный скандал с участием МакГрегора за последний год. В январе он был арестован по делу о насилии над женщиной в отеле в южном Дублине, но освобожден после допроса.Кроме того, ожидается, что первого ноября в суде боец заключит сделку о признании вины в избиении человека в пабе. Конор МакГрегор не сражался с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре прошлого года, напоминает телеканал "Россия 24".