В Гусь-Хрустальном полицейские задержали подозреваемую в краже ложки из хрусталя стоимостью более 7 тысяч рублей. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что дорогая ложка

В Гусь-Хрустальном полицейские задержали подозреваемую в краже ложки из хрусталя стоимостью более 7 тысяч рублей. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что дорогая ложка исчезла из торгового зала магазина. Неизвестные украли товар прямо с витрины. Оперативники тут же выехали на место, пообщались с сотрудниками и вероятными очевидцами произошедшего, а также просмотрели записи видеонаблюдения.