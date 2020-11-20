Женщина сообщила, что в ходе проведенной инвентаризации в компании выявлена недостача материальных ценностей...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали женщину, подозреваемую в присвоении имущества организации.В полицию с заявлением обратилась 44-летняя москвичка, представитель одной из столичных организаций, расположенных на Летниковской улице.Женщина сообщила, что в ходе проведенной инвентаризации в компании выявлена недостача материальных ценностей. Общий материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В ходе проверки полицейские на Халтуринской улице задержали подозреваемую – 28-летнюю москвичку. Установлено, что задержанная, являясь сотрудником организации, на основании заключенного договора с одним из поставщиков на протяжении длительного времени заказывала от имени компании по безналичному расчету с отсрочкой платежа дорогостоящие мобильные телефоны известного бренда и портативные компьютеры. После поступления товара в организацию злоумышленница присваивала его себе, а в дальнейшем сбывала и вырученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению. В настоящее время установлено 8 эпизодов противоправной деятельности задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.По данным фактам отделением дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60