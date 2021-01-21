В Энергетике горел многоквартирный дом. ЧП произошло вечером 20 января. Из окна 3 этажа валил дым. Пожарные в дыхательных аппаратах ворвались в квартиру и потушили огонь на площади 1

В Энергетике горел многоквартирный дом. ЧП произошло вечером 20 января. Из окна 3 этажа валил дым. Пожарные в дыхательных аппаратах ворвались в квартиру и потушили огонь на площади 1 квадратный метр. Жилище было сильно задымлено. Судя по всему, дым проник и в подъезд. Из горящей квартиры огнеборцы спасли мужчину, выбраться самостоятельно из задымленного помещения он