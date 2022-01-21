Эфир начнется в 18 часов.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев во вторник, 25 января, проведет прямую линию с местными жителями.Эфир начнется в 18 часов. Он состоится на площадке телеканала «Губерния-33».Об этом Авдеев сообщил у себя на странице в социальных сетях. Также трансляции будут доступны в личных аккаунтах губернатора. На общение в режиме реального времени с гражданами выделили два часа.«Жду ваших вопросов заранее в комментариях под этим постом. Не забудьте, пожалуйста, поставить хештэг #вопросавдееву. И, конечно, в день эфира вы сможете задать вопрос по телефону студии!», — отметил Александр Авдеев.