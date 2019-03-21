Представители сборной Южной Кореи по фигурному катанию инициировали расследование инцидента, случившегося на тренировке в турнире женщин-одиночниц. Корейская сторона подозревает американку Мерайю Белл в умышленном нанесении травмы Лим Ын Су.
Представители сборной Южной Кореи по фигурному катанию инициировали расследование инцидента, случившегося на тренировке в турнире женщин-одиночниц. Корейская сторона подозревает американку Мерайю Белл в умышленном нанесении травмы Лим Ын Су.
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times. Представители национальной команды Южной Кореи подали жалобу на поведение американкой фигуристки.
Эта история не имела бы столь сильного развития, если бы не одно "но": Белл и Лим Ын Су тренируются под руководством Рафаэля Арутюняна в одной группе в Лоc-Анджелесе. И имеются сведения, что 22-летняя американка весь сезон издевалась над 16-летней конкуренткой.
Корейцы уверены, что Лим Ын Су на тренировке каталась максимально близко к бортику, чтобы никому не мешать, но Белл умышленно наехала на соперницу сзади. Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование по этому поводу. Интересно, что кореянка, несмотря на травму, в короткой программе опережает Белл: у нее 5-е место, а у американки – 6-е.