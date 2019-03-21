Представители сборной Южной Кореи по фигурному катанию инициировали расследование инцидента, случившегося на тренировке в турнире женщин-одиночниц. Корейская сторона подозревает американку Мерайю Белл в умышленном нанесении травмы Лим Ын Су.

Представители сборной Южной Кореи по фигурному катанию инициировали расследование инцидента, случившегося на тренировке в турнире женщин-одиночниц. Корейская сторона подозревает американку Мерайю Белл в умышленном нанесении травмы Лим Ын Су.На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times. Представители национальной команды Южной Кореи подали жалобу на поведение американкой фигуристки.Эта история не имела бы столь сильного развития, если бы не одно "но": Белл и Лим Ын Су тренируются под руководством Рафаэля Арутюняна в одной группе в Лоc-Анджелесе. И имеются сведения, что 22-летняя американка весь сезон издевалась над 16-летней конкуренткой.Корейцы уверены, что Лим Ын Су на тренировке каталась максимально близко к бортику, чтобы никому не мешать, но Белл умышленно наехала на соперницу сзади. Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование по этому поводу. Интересно, что кореянка, несмотря на травму, в короткой программе опережает Белл: у нее 5-е место, а у американки – 6-е.