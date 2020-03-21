Казначейство Италии ожидает, что экономика страны сократится примерно на 3% в этом году из-за закрытия ряда регионов страны для борьбы со вспышкой коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Казначейство Италии ожидает, что экономика страны сократится примерно на 3% в этом году из-за закрытия ряда регионов страны для борьбы со вспышкой коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.Источники подчеркнули, что ситуация крайне неопределенная, заявив, что оценки казначейства основаны на сценарии, где ограничительные меры, которые наносят ущерб активности, будут постепенно ослабляться примерно к концу апреля.Среди целого ряда мер, направленных на то, чтобы удержать итальянцев в своих домах, правительство закрыло все школы, бары, рестораны, спортивные и общественные мероприятия.Официально ограничительные меры должны быть отменены в период с 25 марта по 3 апреля, но в связи с тем, что число смертей от коронавируса будет продолжать расти, премьер-министр Джузеппе Конте заявил в четверг, что ограничения будут расширены, не раскрывая дополнительных подробностей.Оба источника, которые попросили не называть их имени, заявили, что ежегодное прогнозирование правительства, которое составляет основу его бюджетных обязательств перед Европейским союзом, может быть отложено с обычного крайнего срока на конец апреля, что является частью широкого решения по всему ЕС."Весь процесс планирования бюджета ЕС может быть отменен, и в этом случае Италии не придется представлять прогнозы к концу следующего месяца, это обсуждается на уровне ЕС", — сказал один из источников.Учитывая неопределенность в отношении того, когда блокировки будут сняты как в Италии, так и за рубежом, казначейство работает в широком диапазоне прогнозирования ВВП. Один из источников сообщил, что в лучшем случае этот показатель составляет около -2%, а в худшем — -3,7%.Прогнозы включают в себя эффект чрезвычайного пакета мер стимулирования в 25 миллиардов евро, принятого правительством в начале этой недели, который, как ожидается, сократит ВВП примерно на 0,4 процентного пункта, сообщили оба источника.Более 3400 человек погибли в Италии с тех пор, как 21 февраля была выявлена ​​вспышка коронавируса — это самый высокий показатель смертности среди всех стран. Более 41 тысячи человек были инфицированы.Ранее в пятницу исследовательский центр REF в Милане прогнозировал, что третья по величине экономика еврозоны сократится на 3% в I квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а во II квартале сократится еще на 5%."Восстановление возможно с III квартала", — говорится в исследовательской записке REF, это будет зависеть от "развития эпидемии и экономической политики".Центр считает, что еще слишком рано делать прогноз на 2020 год в целом.Один из источников, который говорил с Reuters, сказал, что прогноз REF может быть слишком пессимистичным для I квартала, поскольку рост, казалось, держался довольно хорошо в первой половине квартала до введения ограничительных мер.