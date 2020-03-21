Количество выданных в январе-феврале потребительских кредитов сократилось на 8,5% в годовом выражении до 2,61 миллиона против 2,85 миллиона в январе-феврале 2019 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество выданных в январе-феврале потребительских кредитов сократилось на 8,5% в годовом выражении до 2,61 миллиона против 2,85 миллиона в январе-феврале 2019 г., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).Наибольшее количество потребкредитов выдано в Москве (123,4 тысячи), Московской области (112,9 тысячи), Краснодарском крае (102,1 тысячи), Башкирии (88,1 тысячи) и Свердловской области (85,6 тысячи).Между тем объем выдачи потребкредитов сократился почти во всех регионах страны. Наибольшее сокращение отмечено в Ставропольском крае (- 16,6%), Алтайском крае (- 13,7%), Кемеровской (- 13,4%) и Иркутской (- 13,3%) областях, Башкирии (- 12,2%).В Москве и Санкт-Петербурге объем выдача потребкредитов уменьшился в январе-феврале на 5,2% и 7,2% соответственно.Банки старались кредитовать только граждан, у которых уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. В розничном кредитовании наметился консервативный подход.Кроме того, Банк России ввел в прошлом году обязательный для кредиторов показатель долговой нагрузки (ПДН), что усилило переход банков к более тщательной оценке заемщиков, заявил глава НБКИ Александр Викулин.