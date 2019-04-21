Илон Маск умеет удивлять, что он снова продемонстрировал в Twitter, где перешел на русский язык при общении с подписчиками.

Илон Маск умеет удивлять, что он снова продемонстрировал в Twitter, где перешел на русский язык при общении с подписчиками.Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, не осваивает ли Маск космос "для того, чтобы привезти на Землю инопланетян", задался вопросом "где инопланетяне?".В общем, посмотрел я, наконец-то, фильм Venom и теперь у меня вопрос к @elonmuskИлон, а вы осваивание космос точно не для того, чтобы привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят?— Daniel S. (@d_svtrs) 20 апреля 2019 г.Оказалось, что американский бизнесмен в курсе и других русских идиоматических выражений. "Вот где собака зарыта" и "говорят, что кур доят" оживили его общение с подписчиками, передает РИА Новости.Но это не первый случай, когда Маск общается со своими подписчиками на русском языке. В марте он на русском ответил на поздравления из России с успешной стыковкой к МКС корабля Dragon-2.