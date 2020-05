Нападающий итальянского футбольного клуба Брешия Марио Балотелли почти наверняка по окончании нынешнего сезона сменит прописку. При этом игрок, в свое время выступавший за Интер, Милан и Ливерпуль, теперь выбирает команду в чемпионатах Турции и Бразилии.

Нападающий итальянского футбольного клуба "Брешия" Марио Балотелли почти наверняка по окончании нынешнего сезона сменит прописку. При этом игрок, в свое время выступавший за "Интер", "Милан" и "Ливерпуль", теперь выбирает команду в чемпионатах Турции и Бразилии.Заинтересованность в приглашении 29-летнего темнокожего итальянца проявили стамбульский "Галатасарай" и "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро, сообщают инсайдеры. Оба клуба уже ведут переговоры с агентом Балотелли Мино Райолой, сообщает, в частности, журналист Николо Скира. Контракт нападающего с "Брешией" рассчитан до июня 2022 года.Mario #Balotelli will leave #Brescia at the end of the season. #Galatasaray and #VascoDaGama are interested in him and have opened talks with his agent Mino #Raiola. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2020