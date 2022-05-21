В календаре 21 мая - День работников физической культуры и спорта. Праздник всех, кто любит...

В календаре 21 мая - День работников физической культуры и спорта. Праздник всех, кто любит активный образ жизни. Значит начнем с движения. А для мотивации познакомим вас с ковровским бегуном Максимом Данилиным, который никогда не останавливается на достигнутом.Сквозь грязь и бурелом, без остановки Максим Данилин бежит пять часов подряд. Такой маршрут покорится только настоящим экстремалам.На дистанцию с проверенными "колёсами" - кроссовками с жестким агрессивным протектором. На пробежку Максим берёт изотоник, банан и конфеты, чтобы восполнять потерянные калории. Иначе "полосу препятствий" не пройти. Готовым нужно быть и к "радостям" маршрута - разряженным гаджетам...Максим Данилин, трейлраннер: «Уже всё выходит из строя. Просто бежишь, любуешься природой. Иногда бывают такие моменты. Приходится даже просить помощи у леса, у воды».и к неожиданным встречам.Чтобы покорить пятьдесят километров у Максима ушло 4 года. Прокачивал и мышцы, и мысли. Выносливость нужна и физическая, и моральная. Свою рекордную дистанцию по Ковровскому району он проложил давно. А решился выйти на неё только спустя 4 месяца.Максим Данилин, трейлраннер: «Я разбивал эти 50 километров на 3-4 тренировки. Первый день 20 км, потом 3 дня по 10 км. У меня в сумме получалось 50. Потом дни сокращались, объемы увеличивались. И вот совсем недавно я сделал один большой круг в 51 км. По ощущениям силы были уже на предел. Были такие мысли... Вызвать такси, заберите меня отсюда, всё. Ну как бы цель была поставлена и я её преодолел».Сейчас Максим на тренировках улучшает время и скорость. До выхода в стартовый створ на ультрамарафоне в Суздале осталось 2 месяца. Задача - осилить "полтинник". А уже через несколько лет спортсмен планирует пробежать 100 километров. Возможности человека безграничны и доказать это Максим хочет на своем примере. Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"