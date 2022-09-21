Правительство профинансирует переоснащение Суздальской районной больницы. Премьер-министр Михаил...

Правительство профинансирует переоснащение Суздальской районной больницы. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Владимирской и Калужской областям более полумиллиарда рублей на закупку нового оборудования для медучреждений.Суздальская больница получит из этой суммы 72 миллиона. До конца года планируется приобрести 160 единиц различной медицинской техники, в том числе электрокардиограф, электроэнцефалограф, дефибриллятор, рентгеновский аппарат. Вопрос о выделении средств на переоснащение учреждения вошел в перечень поручений Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки во Владимирскую область в июне этого года.