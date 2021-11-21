Суздальская прокуратура нашла нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при...

Суздальская прокуратура нашла нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации нацпроекта.В августе ФОК заключил муниципальный контракт на сумму 1,9 млн рублей, в рамках которого ООО «СН Группа» обязано было в 10-дневный срок осуществить поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования на оснащение площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО в селе Павловское.Однако оборудование доставили и смонтировали с нарушениями сроков, а во время осмотра оборудования заказчик также нашёл много несоответствий.. Несмотря на выявленные нарушения, подрядчик не спешит их исправлять и потому площадку до сих пор не могут принять.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, меры воздействия, направленные на понуждение поставщика реализовать взятые на себя обязательства, муниципальным бюджетным учреждением принимаются ненадлежащим образом. Так, претензионная работа по факту нарушения положений контракта не ведется, пени за каждый день просрочки исполнения обязательств не начислены, требования об их уплате ООО «СН Группа» не предъявляются.Межрайонным прокурором в адрес главы администрации Суздальского района и ООО «СН Группа» внесены представления.ФОТО: https://www.pexels.com