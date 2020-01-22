Более девяти тысяч жителей Челябинской области остались без света из-за разгула стихии. Причиной сбоя стал обрыв двух линий электропередачи. Об этом сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал.

Более девяти тысяч жителей Челябинской области остались без света из-за разгула стихии. Причиной сбоя стал обрыв двух линий электропередачи. Об этом сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".В Миньяре из-за сильных порывов ветра оборвались провода на вышке. Как рассказали представители энергетической компании, на место выехали сотрудники аварийной бригады. Специалисты уже приступили к осмотру оборудования и устранению неполадок.В настоящий момент ситуация — на контроле энергетиков. В Ашинский район были отправлено несколько резервных источников питания для восстановления электроснабжения социальных объектов и жилых домов. Подача электричества должны быть восстановлена в ближайшие часы. Мы продолжим следить за развитием событий.