За наш город проголосовали 15890 раз

В проекте "Город России - национальный выбор" продолжается голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города 2020 года. В нем может принять участие каждый желающий.Из всех крупных населенных пунктов жители страны выберут город, который обладает неповторимым историческим и культурным наследием.Владимир уверенно занял первую строчку рейтинга — за него проголосовали 15890 раз! В топ-10 также вошли Смоленск, Севастополь, Нальчик и другие города.Вы все еще можете проголосовать за свой родной город и повлиять на итоговый результат: .