Попав в незапертую квартиру, злоумышленник воспользовался моментом, когда хозяева спали, похитил вещи и скрылся с места происшествия...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Люблино задержали 41-летнего приезжего по подозрению в краже имущества.В территориальный отдел полиции обратилась 30-летняя жительница района Люблино. Заявительница сообщила, что из квартиры, в которой она проживает вместе с мужем, в ночное время были похищены личные вещи – наушники, ноутбук и банковские карты.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого на Хвалынском бульваре. Им оказался 41-летний приезжий. Установлено, что мужчина, находясь ночью в подъезде, умышленно дергал за ручки входных дверей. Попав в незапертую квартиру, он воспользовался моментом, когда хозяева спали, похитил вещи и скрылся с места происшествия. Похищенную технику он успел сбыть, а банковскими картами несколько раз оплатил товар.По данному факту следователем СО ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по ЮВАО обращаются к гражданам: примите все меры предосторожности для предотвращения квартирных краж. Входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться. Дома вы или за пределами своего жилища, дверь всегда должна быть закрытой на замок. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей. Сообщайте в полицию обо всех подозрительных визитерах, незнакомых людях, выносящих вещи из вашего подъезда, постарайтесь запомнить приметы таких людей, номер их автомашины и сообщить это прибывшему наряду полиции. Будьте внимательны к сохранности своего жилья!Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18