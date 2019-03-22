Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на проходящем в японском Сайтаме чемпионате мира. 16-летняя новоиспеченная чемпионка мира призналась, что стремилась только к победе.

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на проходящем в японском Сайтаме чемпионате мира. 16-летняя новоиспеченная чемпионка мира призналась, что стремилась только к победе."Я быстро забываю, как победы, так и поражения и смотрю только вперед. У меня была цель, и я шла к ней весь сезон – заявила Загитова, слова которой приводит ТАСС. – Не люблю загадывать на будущее, потому что предпочитаю жить сегодняшним днем, но одно я знаю совершенно точно – я буду бороться".Также россиянка оценила местную публику: "Я знала, что меня тепло встретят. Здесь просто нереальная публика, поддержка которой помогает прыгать. Хотела бы также поблагодарить за поддержку моих близких, родных и моих тренеров. Спасибо".Напомним, что помимо Загитовой место на пьедестале заняла еще одна российская фигуристка Евгения Медведева, которая обосновалась на третьей строчке.