За несчастный случай на полигоне под Ковровом вынесли приговор капитану Светову. Его признали виновным в халатности, из-за которой по неосторожности погиб человек. Напомним, в августе 2020

За несчастный случай на полигоне под Ковровом вынесли приговор капитану Светову. Его признали виновным в халатности, из-за которой по неосторожности погиб человек. Напомним, в августе 2020 года на полигоне “Сергейцево” под Ковровом трагически погиб 21-летний солдат срочной службы. По результатам оценки доказательств суд признал Светова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком