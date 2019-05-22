На кортах Парижа стартовали матчи квалификационного турнира одного из престижнейших турниров серии Большого шлема – Открытый чемпионат Франции. В борьбу за выход в основную сетку турнира вступили российские теннисистки.

На кортах Парижа стартовали матчи квалификационного турнира одного из престижнейших турниров серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции. В борьбу за выход в основную сетку турнира вступили российские теннисистки.Россиянка Наталья Вихлянцева успешно стартовала, в первом круге одержав победу над бельгийкой Яниной Викмайер, отдав всего три гейма. Встреча завершилась по итогам двух сетов –счет 6:3, 6:0 в пользу 119 ракетки мира.Также успешно решили задачу по выходу в следующий раунд Софья Жук и Анна Блинкова. В своих матчах они были сильнее голландки Аранчи Рус и француженки Людмили Бенчех. В отличие от них завершила свои выступления в одиночном женском разряде Анна Калинская. Она уступила американке Варваре Лепченко.Напомним, что в текущем розыгрыше Rolland Garros не примет участия вторая ракетка России Мария Шарапова. У нее травма плеча.