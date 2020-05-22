Построенный в 1925 году знаменитый футбольный стадион Сан-Сиро в Милане будет снесен и на его месте клубы Интер и Милан совместно возведут новую арену. Эксперты региональной комиссии по культурному наследию провинции Ломбардия не признали Сан-Сиро исторической ценностью.

Построенный в 1925 году знаменитый футбольный стадион "Сан-Сиро" в Милане будет снесен и на его месте клубы "Интер" и "Милан" совместно возведут новую арену. Эксперты региональной комиссии по культурному наследию провинции Ломбардия не признали "Сан-Сиро" исторической ценностью.Решающим в оценке одного из старейших и крупнейших стадионов Италии стало то, что на данный момент у арены осталась лишь незначительная часть оригинальной архитектуры, сообщает Спортбокс.Ru. Многочисленные реконструкции, которые проводились менее 70 лет назад – а именно этот срок внесен в документы в качестве минимального при оценке того или иного здания, — привели к тому, что арена не попала под положения о защите исторического наследия.Специалисты дали разрешение на снос стадиона. Как уже сообщали 33Live.RuRu, ранее "Интер" и "Милан", для которых "Сан-Сиро" был домашней футбольной ареной, представили совместный проект нового сооружения, на котором будут проводить свои матчи.