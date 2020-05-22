В США запустился первый сервис по аренде самокатов с дистанционным управлением. Их создают сразу две компании Go X и Tortoise. Подробности – в программе Вести.net.

В США запустился первый сервис по аренде самокатов с дистанционным управлением. Их создают сразу две компании Go X и Tortoise. Одна, собственно, разрабатывает самокаты, другая оснащает их возможностью удаленного управления, в том числе из соображений бесконтактности. Популярность сервисов по краткосрочной аренде электросамокатов имеет и обратную сторону. Пользователи бросают их где попало, часто около каких-либо популярных мест. В результате на тротуарах получаются завалы самокатов, а в других районах их не хватает, там приходится ждать пока вечером их соберут и утром развезут сотрудники компании-оператора.Ну и среди прочего, поскольку таким сотрудникам платят за количество найденных самокатов случались даже драки между подрядчиками, а еще самокаты нужно свозить на зарядку, на санобработку и вандализм еще никто не отменял. Все это ни раз приводило даже к полному запрету самокатошеринга на территории разных городов. В новом сервисе скутерами могут управлять удаленные сотрудники, они ориентируются по GPS и встроенным в устройство камерам. Для управления, кстати, используются геймпады для Xbox, чтобы скутер не терял равновесие при самостоятельном движении ему добавили пару колесиков.Разумеется, в будущем планируют сделать самокаты и вовсе беспилотными. В любом случае и сейчас плюсы в том, что компания всегда может гарантировать подачу самоката прямо к дому пользователя. Ему не нужно идти даже до некой ближайшей точки. А камеры обеспечивают дополнительную безопасность, если кто-то вдруг решит уничтожить скутер. Пока флот из 100 таких самокатов тестируют на ограниченной территории, в бизнес-парке штате Джорджия.Однако, настроены все оптимистично, говорят, что все нынешние сервисы по краткосрочной аренде самокатов убыточны. В частности, потому, что вечером все устройства приходится собирать для подзарядки и развозить утром снова. А удаленное управление позволяет обслуживать самокаты в течение дня по гибкому графику. Впрочем, вопросы к технологии есть. Во-первых, создатели пока не раскрывают насколько дороже такие самокаты. А значит и стоимость проката непонятна. И неочевидна безопасность такого самоката для окружающих, когда он управляется дистанционно. Но в любом случае беспилотная доставка чего угодно от самокатов, которые доставляют себя сами, до роботов, доставляющих продукты, высоко оценивается инвесторами. Особенно на фоне карантинов.На днях New York Times напомнила про пилотный проект в небольшом городе Великобритании, Милтон-Кейнс, там рободоставка доступна всему населению, а это 270 тысяч человек. Заказы из ближайших магазинов развозят своего рода самоуправляемые чемоданы на колесиках. Местные жители особенно оценили удобство такой доставки в самоизоляции. Никакого контакта с другими людьми, даже с курьерами, но возникли новые проблемы. Роботов на всех не хватает и доставки теперь приходится ждать чуть ли не неделю, да и помещается в робота всего пара пакетов с продуктами.Заказать можно только из ближайших магазинов, не из супермаркетов, то есть закупиться на всю семью надолго не получается. Роботы разработаны и управляются пионерами этого рынка, компанией Starship Technologies, а сам пилотный проект в Британском городе проходит уже два года. То есть, несмотря на высокий уровень экспертизы и опыт, компания оказалась не готова к стремительному росту спроса. И это при том, что по оценке экспертов, Милтон-Кейнс - очень удобный город, как раз для рободоставки, его строили после Второй мировой войны и в проект изначально заложили широкие тротуары и велодорожки, по которым спокойно могут ездить роботы, никому не мешая. Там нет подземных переходов, а люди в основном живут в частных домах, то есть доставлять прямо к двери проще, чем скажем в Москве или Санкт-Петербурге, что, впрочем не лишает и эти города робокурьерского будущего в исполнении например "Яндекс-роверов", которые уже вполне тестируются, правда пока тоже не в спальных районах.