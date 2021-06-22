С 25 июня в музейном центре «Палаты» заработает долгожданная выставка «Сунгирь. Человек и природа».

С 25 июня в музейном центре «Палаты» заработает долгожданная выставка «Сунгирь. Человек и природа».В этом году исполняется 65 лет с начала археологических исследований древнейшего поселения первобытного человека в зоне Русской равнины. Впервые будут показаны экспонаты, которые стали символами Сунгиря – уникальная сунгирская лошадка и прорезные диски.Всего на выставке будет представлено более 1900 экспонатов. Они расскажут о природно-климатических условиях жизни, внешнем облике и занятиях древних сунгирцев. Здесь посетители смогут увидеть невероятный по богатству погребальный инвентарь палеолитических захоронений.Стоянка Сунгирь – древнейшее поселение людей во Владимирской области. Это не только памятник, охраняемый ЮНЕСКО, но и уникальный археологический объект, привлекающий внимание исследователей со всего мира. Согласно одной из гипотез, данная стоянка существовала на протяжении 2-3 тысячелетий. Скорее всего, это было сезонное охотничье стойбище. По расчетам специалистов, численность людей, одновременно проживавших на территории поселения, достигала 50 человек.Площадка была открыта Отто Бадером, его дело продолжил сын - Николай Оттович Бадер. Внуком - тоже археологом - были переданы для выставки уникальные слайды деда, сделанные во время археологической экспедиции по Сунгирю.Сунгирские находки реставрировались в Центре Грабаря и владимирскими реставраторами.