Когда пробки на перекрестке улицы Горького с «Пекинкой» перестанут быть нормой? Ответ на этот вопрос прозвучал в «Белом доме». Там состоялось совещание по проблемным вопросам федеральной

Когда пробки на перекрестке улицы Горького с «Пекинкой» перестанут быть нормой? Ответ на этот вопрос прозвучал в «Белом доме». Там состоялось совещание по проблемным вопросам федеральной трассы М-7 в черте Владимира, Гороховецкого и Камешковского районов. Руководство автомагистрали Москва-Нижний Новгород рассказало, что ремонтные работы на проблемном перекрестке областной столицы завершатся до конца октября. А проблема вечных