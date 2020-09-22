На регулируемом перекрестке на улице Остоженка водитель автомашины "Инфинити" проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве в отношении мужчины, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ.Предварительно установлено, что 21 сентября на регулируемом перекрестке на улице Остоженка водитель автомашины «Инфинити» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. От удара иномарку вынесло на тротуар, по которому в это время шли люди. В результате ДТП двое пешеходов – мужчина и женщина, а также пассажир автомобиля "Инфинити" получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы бригадами скорой помощи в медицинские организации.В настоящее время водитель иномарки задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.