Никто не пострадал

Днём 21 октября в МЧС сообщили о возгорании в частном жилом доме в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального района.Деревянное здание сгорело почти полностью, площадь пожара составила 70 кв.м. К счастью, никто не пострадал. Пожар удалось ликвидировать усилиями 14 человек.