Мужчина 83 лет и его супруга 86 лет не смогли самостоятельно открыть дверь.

Мужчина 83 лет и его супруга 86 лет не смогли самостоятельно открыть дверь.Возгорание произошло на кухне одной из квартир дома № 44 по улице Ленина, сообщают в Управлении МЧС. О пожаре сообщила соседка. Жильцы оказались в дымовой ловушке и могли погибнуть. В квартиру спасатели проникли через окно. Помогли открыть дверь и вывели престареылх людей на улицу. Спасённых передали медикам. Очаг возгорания ликвидирован.фото УМЧС по региону