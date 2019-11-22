Мужчина 83 лет и его супруга 86 лет не смогли самостоятельно открыть дверь.
Мужчина 83 лет и его супруга 86 лет не смогли самостоятельно открыть дверь.
Возгорание произошло на кухне одной из квартир дома № 44 по улице Ленина, сообщают в Управлении МЧС. О пожаре сообщила соседка. Жильцы оказались в дымовой ловушке и могли погибнуть. В квартиру спасатели проникли через окно. Помогли открыть дверь и вывели престареылх людей на улицу. Спасённых передали медикам. Очаг возгорания ликвидирован.
фото УМЧС по региону