Злоумышленник, находясь в магазине на Ереванской улице, попытался расплатиться за товар поддельной купюрой номиналом 5 тысяч рублей. Кассир усомнилась в подлинности полученной банкноты...

Оперуполномоченные Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт фальшивой денежной купюры.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в магазине на Ереванской улице, попытался расплатиться за товар поддельной купюрой номиналом 5 тысяч рублей. Кассир усомнилась в подлинности полученной банкноты и незамедлительно обратилась в полицию.Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого – 23-летнего жителя столицы. Банкнота была изъята.В ходе личного досмотра мужчины оперативники обнаружили и изъяли еще две банкноты номиналом 5 тысяч рублей каждая, которые также имели признаки подделки.Согласно результатам исследования, проведенного ЭКЦ УВД по ЮАО, установлено, что изъятые денежные знаки по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам билетов Гознак.Со слов задержанного, фальшивые банкноты он приобрел в сети Интернет для последующего сбыта.Следственным управлением УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Полицейские УВД по ЮАО предупреждают, что за изготовление, хранение и перевозку поддельных банковских билетов, а также за их сбыт предусмотрена уголовная ответственность.За данное противоправное деяние законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22