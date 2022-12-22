Стали известны подробности пожара в автобусе на трассе во Владимирской области. Сотрудники МЧС...

Стали известны подробности пожара в автобусе на трассе во Владимирской области.Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар рейсового автобуса, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области."Вести" уже рассказывали об этом происшествии.В 14.25 поступило сообщение о пожаре автобуса маршрута "Ковров - Муром" в районе поселка Новый быт Селивановского района. Он ехал без пассажиров, водитель успел выйти. Пожар ликвидирован на площади 12 кв.м. В настоящее время обстоятельства устанавливают дознаватели МЧС России.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.