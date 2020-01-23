Выплаты материнского капитала по новым правилам, в том числе за первого ребенка, будут начисляться уже с этого месяца несмотря на то, что документы правительство пока не подготовило. Инициативы, которые глава государства выдвинул в своем Послании, сегодня он обсудил с представителями общественности в Липецкой области.

Выплаты материнского капитала по новым правилам, в том числе за первого ребенка, будут начисляться уже с этого месяца несмотря на то, что документы правительство пока не подготовило. Это сегодня, 22 января, пообещал Владимир Путин. Инициативы, которые глава государства выдвинул в своем Послании, сегодня он обсудил с представителями общественности в Липецкой области. Говорили о том, зачем прописывать в Конституции обязанность повышать пенсии, как защитить память освободителей Европы от фашизма и о том, сможет ли Россия стать парламентской республикой.В Усмани примерно двадцать тысяч жителей. И, кажется, все без исключения сейчас обсуждают Послание президента: насколько знакомы проблемы, затронутые главой государства.Встреча с общественностью в Липецкой области и реплики явно не по протоколу:— По поводу Послания. Мне кажется, что Вы немножко переборщили в этом году. Почему? Потому что после Послания мне позвонил муж прямо на работу и сказал: "Ну, милая, давай домой. Президент сказал, демографию надо улучшать".— Не мог дотерпеть, дождаться?— А я ему как в том известном фильме ответила: "Милый, не могу, я сейчас на работе".А вот еще одно обращение к Владимиру Путину в Липецкой области:— Знаете, у меня муж любит шутить. Он говорит: "Мы с тобой детей родили по любви, а нам государство еще за это деньги заплатило".Продление программы материнского капитала — самый обсуждаемый пункт Послания. Основная сумма — примерно 466 тысяч рублей для поддержки семей, где появляется первенец. При рождении второго ребенка добавляется еще 150 тысяч. Если рождается третий, государство вносит 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Таким образом, общая поддержка семьи с тремя детьми составляет свыше миллиона рублей. Их можно использовать на приобретение жилья. Учитывая, что в некоторых регионах это почти половина стоимости квартиры или дома, помощь колоссальная."Правительство должно разработать соответствующую нормативную базу, но в течение нескольких месяцев. Татьяна Алексеевна (Голикова) обещает это уже в марте сделать. Некоторые вещи должны быть сделаны к июлю, но, как я уже говорил, все равно выплаты пойдут с 1 января, то есть будут начисляться с 1 января. Если говорить о детях, мы в этом году будем выплачивать половину прожиточного минимума на ребенка в среднем по стране, причем тоже начисления пойдут с 1 января текущего года. Главное для людей — не пропустить 31 декабря текущего года. Необходимо до 31 декабря прийти с соответствующими документам и заявлениям. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат ее за весь год, начиная с января текущего года", — заявил Владимир Путин.Нововведения народная молва уже окрестила на свой лад: "Я не знаю, слышали ли Вы о том, что пособие, которое выплачивается при рождении первого ребенка в семье, где среднедушевой доход менее полутора, а теперь двух прожиточных минимумов, он называется "путинское". Это народная любовь". На это Владимир Путин отметил: "Слава Богу".Важны не только сами деньги, но и механизм их выдачи. Путин требует избежать волокиты — все должно быть максимально просто и удобно:"Вообще нужно добиться того, чтобы человек вообще не бегал, ничего не собирал, чтобы ведомства и финансовые учреждения могли между собой в электронном виде договариваться. Человек только пришел, сказал, что ему нужно. Все должно делаться автоматически".Насколько важна такая поддержка государства, хорошо понимают в многодетных семьях:— Для меня это было очень важно, интересно и актуально, потому что я сама воспитываюсь в семье, в которой, помимо родителей, двадцать детей, в их числе восемь родных.— Двадцать?— Двадцать детей.— Молодцы какие. Как зовут Ваших родителей?— Валентина и Сергей.— Вот я хочу в камеру повернуться и сказать: Валентина и Сергей, большое вам спасибо и низкий поклон.Сколько бы ни было детей и в каком бы городе ни жила семья, принципиально важно: детство должно быть ярким и полным возможностей.Сейчас в кабинетах усманской школы искусств звучит музыка. Раньше здание использовалось совсем иначе. Здесь можно попробовать себя не только в музыке, но и в изобразительном искусстве, хореографии. Руководство школы отметила, что им очень бы пригодился автобус, чтобы привозить учеников из отдаленных районов. На особые меры поддержки может рассчитывать и преподавательский корпус."Я предложил дополнительные выплаты из федерального бюджета. Сделано это для того, чтобы все преподаватели всех школ страны (у нас их, по-моему, 47 тысяч) получали эту доплату, потому что не во всех субъектах это делается, но там, где делается, региональные выплаты должны быть, безусловно, сохранены. Очень прошу, вот обращаюсь опять к активу Общероссийского народного фронта, чтобы внимательно за этим наблюдали", — отметил Владимир Путин.Тема доходов — одна из ключевых в Послании. МРОТ формально и сегодня не может быть меньше прожиточного минимума, но Путин предложил зафиксировать это в Конституции, чтобы в будущем ни у кого во власти не было соблазна сэкономить, ссылаясь на проблемы с бюджетом. Это касается и индексации пенсий:"Если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться. И вот это вторая норма, которую я предлагаю перенести в основной закон страны. Индексация должна быть произведена в соответствии с Конституцией на регулярной основе ежегодно. Вот это две новации, которые я предложил в социальной сфере в Конституцию".Состояние социальной сферы — это и качество здравоохранения. До строительства поликлиники в Усмани записываться нужно было как можно раньше и то не факт, что примут. Теперь запись день в день, рассказали Путину, к тому же электронная очередь. Таких примеров больше должно быть и в других регионах.Речь в Усмани зашла о нравственном воспитании будущих поколений. Оно напрямую зависит от того, удастся ли сберечь правду о Великой Отечественной, которую пытаются переиначить и исказить.— За счет чего мы можем эффективно противостоять подобным тенденциям в рамках медиапространства?— Правдой. Только правду нужно излагать, но она должна быть аргументированной. Мы собираемся создать информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах, на видео- и фотоматериалах и обеспечим туда широкий доступ всем желающим и в нашей стране, и за рубежом. Но, конечно, нужно, чтобы он должным образом начал работать, чтобы там были хорошие специалисты, которые бы нужные вещи ярко, доходчиво доносили до миллионов людей.Разговор в зале состоялся и о модели государственного развития:— Как Вы смотрите на то, чтобы Россия перешла к парламентской республике?— Теоретически возможно. Целесообразно или нет, у каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет. И скажу почему. Вот для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура была, чтобы она росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют, а у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский, есть ЛДПР. Сама идея — она хорошая, либеральная, но сможет ли партия так функционировать без своего лидера, трудно сказать, но нам лучше не экспериментировать. Есть еще одно соображение. Парламентская форма правления, которая применяется широко в Европе, дает сегодня сбои. В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, они не могут сформировать правительство полгода, не получается. Вы посмотрите, если бы Россия жила без правительства полгода — катастрофа. Поверьте мне, это невозможно. Это колоссальный ущерб государству. Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов и народностей, проживающих на территории страны, даже не посчитать (кто говорит 160, кто 190), нужна крепкая президентская власть.Но будущее страны — это забота и о молодом поколении. Есть немало примеров, когда школьников вовлекают в различные группы в соцсетях и подстрекают к суициду.— К большому сожалению, у молодых людей появляется превышение собственных возможностей, как они думают. В то же время они считают, что ничего с ними не случится. В этот момент работают и "группы смерти", работают и другие системы, которые вовлекают и достаточно быстро. Тяжело потом вытаскивать оттуда таких ребят.— Смотришь иногда, вот по поводу этих "групп смерти", просто потрясающе... Что за уроды, откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее. Я, когда первый раз с этим столкнулся, просто открыл рот, даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют. Но я вас уверяю, вот как только полиция ими занялась.... Знаете, мразь такая: вот полиция к нему приходит, сразу чуть в штаны не наложил, вот в буквальном смысле этого слова, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается.Но у многонациональной страны есть что противопоставить подобным угрозам. Прежде всего, отзывчивость, готовность помочь в беде. Одна из участниц разговора занимается помощью детям, оставленным, а, по сути, брошенным в больнице. Однако сейчас на законодательном уровне вообще отсутствует услуга социального ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, которые размещены на лечение. По мнению общественников, необходимо, чтобы эту услугу могли оказывать не только государственные учреждения, но и некоммерческие организации.— Обращаюсь к Вам, как к последней инстанции, ну, вернее, как бы не к последней, осталась еще одна — это помолиться.— Помолиться никогда не вредно, но так, чтобы особенно Господу не надоедать. Но потом все равно, я думаю, что Ваш запрос, направленный в этот высокий адрес, все равно придет к исполнителю, как это часто бывает.Одно из озвученных предложений — расширить президентские гранты, используя опыт РФПИ. Путин тут же принял решение: дополнительно будет выделено три миллиарда в этом году. Общий настрой от Послания резюмирует фраза одной из жительниц региона: "Ей 88 лет и она говорит: "Эх, девки, чего же Путин при нас не был, у вас бы жизнь была другая".Повысить качество жизни — одна из целей Послания, которое широко обсуждается по всей стране.