Местом для тренировки стала новая мототрасса «МотоПарк Заречье» в д. Ручей Ковровского района (район озера Потанино).

Местом для тренировки стала новая мототрасса «МотоПарк Заречье» в д. Ручей Ковровского района (район озера Потанино). По словам организаторов, трасса построена по мировым стандартам и скоро будет сертифицирована. В сегодняшней тренировке участвуют больше 150 спортсменов из Владимирской области, Костромы, Нижнего Новгорода, Шуи, Ярославля. Среди них лидеры чемпионата России по мотокроссу. Самому младшему мотогонщику 4 года, старшему - 58 лет.Классы:– 50 куб.см (5 - 8лет);– 65 куб.см (8 -1 2лет);– 85 куб.см (11 - 14лет);– питбайк;– новичок;– свободный на шипах;– свободный без шипов.Видео: Наталия Баранкова