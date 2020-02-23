Главным героем прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стал 42-летний водитель ледового комбайна Дэйв Эйрс. Из-за травмы сразу двух вратарей Каролины он был вынужден в середине второго периода встать в ворота ураганов.

Главным героем прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стал 42-летний водитель ледового комбайна Дэйв Эйрс. Из-за травмы сразу двух вратарей "Каролины" он был вынужден в середине второго периода встать в ворота "ураганов".НХЛ признала Эйрса первой звездой дня. Он отразил восемь из десяти бросков и помог своей команде добиться победы над "Торонто" со счетом 6:3. Для него этот матч стал дебютным в Национальной хоккейной лиге.Zamboni Driver ➡️ 1st Star pic.twitter.com/f2SbYnLl7F— Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020Второй звездой был признан российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, забивший в матче с "Нью-Джерси Дэвилз" 700-й гол в энхаэловской карьере.В тройке лучших также оказался его соотечественник Игорь Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс". Он отразил 44 броска по своим воротам и помог команде добиться победы со счетом 3:2.