По информации пресс-службы МЧС, погибших и пострадавших нет.

В 22:10 22 февраля в МЧС поступило сообщение о пожаре. Во Владимире, на улице Добросельская, горела квартира доме №191 «В».По прибытию пожарных наблюдалось открытое горение на балконе. Площадь пламени составила четыре квадратных метра.По информации пресс-службы МЧС, погибших и пострадавших нет.«Спасено - 5 человек, эвакуировано - 15, среди которых один ребёнок. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники и 17 человек личного состава.