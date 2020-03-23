Российский лидер Владимир Путин не собирается переходить на удаленный режим работы из-за коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин не собирается переходить на удаленный режим работы из-за коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Пока рабочий график главы государства не изменялся, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что Путин призвал россиян к дисциплинированности и ответственности, чтобы вместе противостоять коронавирусу.По данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 340 тысяч человек. Из них почти 14,5 тысячи скончались.