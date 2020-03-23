Жесточайшим образом с мировой экономикой обходится коронавирус. Россия - часть мира. И нам тоже нелегко. Есть и серьезные запасы, но ситуация все же очень непростая. Многие уже почувствовали трудные времена на себе. Сколь справляется Россия с двойным ударом - от коронавируса и падением цен на нефть?

Жесточайшим образом с мировой экономикой обходится коронавирус. Россия — часть мира. И нам тоже нелегко. Есть и серьезные запасы, но ситуация все же очень непростая. Многие уже почувствовали трудные времена на себе. Сколь справляется Россия с двойным ударом — от коронавируса и падением цен на нефть?Аэропорт Эль-Прат в Барселоне, через который ежегодно проходят 50 миллионов человек, практически пуст. Военные подразделения быстрого реагирования проводят тотальную дезинфекцию.В Римском аэропорту Фьюмичино из-за отмены рейсов полностью закрыт один из трех пассажирских терминалов."Швейцарские авиалинии" приземлили половину своего флота и сократили персоналу рабочие часы — с потерей заработка.А немецкая Lufthansa практически совсем перестала летать. Из 763 бортов 700 — на земле. В компании признают: если пандемия затянется, без государственной поддержки индустрии не выжить."Этот кризис очень сильно бьет по нам. В ближайшие месяцы у нас не будет возможности нормально развивать бизнес", — отметил гендиректор Lufthansa Карстен Шпор."К сожалению, мы вынуждены сокращать персонал на 10 000 человек — это 90% нашего штата", — заявил директор SAS Рикард Густаффсон.А вот как покидали свои рабочие места сотрудники чешской Skoda. Компания закрыла все производство, после того как выявила у себя несколько зараженных.На европейских автозаводах — проблемы с запчастями. Спрос на машины упал."Мы ожидаем очень серьезные последствия для нашей экономики. Чрезвычайно важно сохранить свободное перемещение товаров внутри ЕС. Наша автоиндустрия зависит от поставок из других стран Евросоюза", — заявила глава Германии Ангела Меркель.Сложно всем. Останавливаются стройки. Закрываются отели. ИКЕА приостановила работу всех магазинов в США и частично в Европе. Из-за карантина разоряется общепит.Даже ирландские моряки перестали выходить в море. Рыбу и креветки они поставляли в рестораны Италии, Испании и Франции.Правительство Италии закрывает всю производственную деятельность, кроме необходимой. И это — самый тяжелый кризис, который страна переживает со времен Второй мировой войны. Рим выделяет 25 миллиардов евро на помощь семьям и бизнесу."Все самозанятые получат в марте чек на 600 евро. Мы также продлеваем отпуска по уходу за ребенком и будем выдавать ваучеры на нянь", — сказал министр экономики и финансов Италии Роберто Гуальтьери.Стоило Трампу допустить возможность рецессии в США, американские биржи обвалились более чем на 10%. А нефть шагнула ниже отметки 25 долларов за баррель."Драматичным это не является. Предполагаю, что к концу года цена может восстановиться где-то от 50 до 60 долларов. Потому что сланцевая добыча начинает выбывать", — считает, между тем, глава "Роснефти" Игорь Сечин.В нефтяной войне Москвы и Эр-Рияда все настойчивее проявляется третий. По данным The Wall Street Journal, в администрацию Трампа потянулись американские нефтяники. Чтобы спасти свои сланцевые проекты, Вашингтон думает нейтрализовать Россию новым пакетом санкций, а саудитов — заставить сократить добычу, как было в ОПЕК."ОПЕК+, конечно, вносил свою лепту в балансировку рынка через сокращение добычи, но большое ли это было влияние, ведь параллельно с этим наращивалась добыча в США, которые вышли на первое место в мире по производству нефти и нарастили экспорт в Европу в шесть раз. В Индию — в 10 раз. Даже первый бензовоз американский пришел в Польшу", — сказал Игрь Сечин.Из-за "вирусного" падения спроса и низких нефтяных цен российский бюджет не дополучит 3 триллиона рублей. Пережить всемирный карантин помогут вовремя накопленные резервы."Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, даже не только социальные, не на один год. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит на 6 лет", — заверил министр финансов РФ Антон Силуанов.Банк России решил не менять ключевую процентную ставку, чтобы не оказывать дополнительного давления на рубль и не разгонять рост цен. Пандемия, безусловно, затормозит российскую экономику, но как только вирус отступит, начнется восстановление."Темпы во втором квартале этого года будут, скорее всего, меньше, чем в первом, но годовые темпы, на наш взгляд, останутся в положительной зоне. Мы пока исходим в качестве гипотезы, что в третьем квартале будет стабилизация, в том числе с учетом мер, которые принимаются правительством и Банком России", — заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Среди этих мер — льготные кредиты и мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Но при этом — пристальный мониторинг рынка труда."Сегодня можно и нужно использовать самые разные гибкие формы занятости людей: где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленку, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям медиков. Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней, не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Мы в еженедельном режиме будем мониторить ситуацию с выплатой заработных плат", — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.Для поддержки экономики и граждан правительство создает антикризисный фонд. В него направят 300 миллиардов рублей.