Владимир Зеленский и его штаб ликуют. Но они не понимают, какую замечательную карту вытащили. Кот в мешке получил кота в мешке – Украину, с которой непонятно, как справляться. Так охарактеризовал итоги выборов в Незалежной ведущий Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым.

Выбранный в президенты Украины Владимир Зеленский и его штаб ликуют, радуются своей победе. Но они не понимают, какую "замечательную" карту вытащили. "Кот в мешке" получил "кота в мешке" – Украину, с которой непонятно, как справляться. Так образно охарактеризовал итоги выборов в Незалежной ведущий "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым".Он напомнил, что пять лет назад в штабе Порошенко тоже было ликование, равно как и до того в штабе Януковича. Что из этого вышло, все знают.Гость студии лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский дал свой комментарий и неутешительный для Зеленского прогноз:"Мы наблюдаем продолжение трагедии всего славянского мира. Ничего хорошего не будет. Фракция ЛДПР внесла проект постановления о непризнании выборов. Посмотрите, насколько слабый человек пришел к власти – в день победы он благодарит папу с мамой, жену, тещу и говорит, что устал уже. Ребенок еще — в детский сад ходить. Он только в конце вспомнил про избирателей, которые ему дали победу".Лидер ЛДПР предположил, что уже осенью выбранного президента будут требовать уйти в отставку, потому что Порошенко начнет активно мстить Зеленскому и его избирателям.Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков видит сегодняшнюю ситуацию с другой стороны. Он подчеркнул, что на украинских выборах проявило себя молчаливое большинство, оно провалило Порошенко и его политику. Люди выбрали Зеленского в отсутствии альтернативы, проголосовали за образ, а не за реального политика."Какой он политик, пока еще никто не знает. Но степень ожесточенности его гораздо ниже, по сравнению с Порошенко. И это уже хорошо", — считает сенатор.При этом Зеленский, по мнению Пушкова, базово будет продолжать курс на сближение с НАТО и ЕС, хотя изменения могут быть – придут другие люди и вместе с ними другие возможности. Политик надеется, что Зеленский учтет уроки Порошенко и на супервраждебность по отношению к России не пойдет. Тем не менее Пушков не предлагает дружить с Украиной, а, напротив, общаться посредством санкций:"Я считаю, что с санкциями мы задержались на три года. Мы все ждали и надеялись на некие улучшения в отношениях, но они не произошли. И только тогда мы приняли санкции. А нужно было это сделать гораздо раньше".По мнению сенатора, Россия должна проводить жесткую политику и не стесняться санкций как формы выражения своего несогласия и определенного рычага воздействия. Но не признавать Украину и прошедшие в ней выборы, полагает Пушков, не стоит: "Потому что есть сумма вопросов, которые мы не решим иначе. Так, к примеру, если мы не признаем Украину, то закрываем минский формат. А мы из минских соглашений не выходим".Владимир Соловьев, напротив, считает, что минские соглашения – изживший себя проект, загубленный самой Украиной. А Россия вполне может находиться в диалоге с той страной, которую не признает. "Не надо спешить признавать выборы на Украине, по крайней мене сорок дней, пока Порошенко не передал власть, и еще несколько месяцев до парламентских выборов", — заключил он.По итогам второго тура выборов на Украине, который прошел 21 апреля 41-летний Владимир Зеленский одержал победу. За него проголосовало более 73% избирателей, тогда как у его соперника, Петра Порошенко, цифры куда скромнее – всего лишь 24,49%. В истории современной Украины ни за одного политика на президентских выборах голосовало столь много избирателей, как за Зеленского. Ранее наибольшее количество голосов получил Леонид Кравчук на выборах 1991 года — 61,6%.