В матче десятого тура чемпионата Белоруссии по футболу солигорский Шахтер на поле домашнего стадиона Строитель разгромил команду Белшина из Бобруйска – 4:0.

В матче десятого тура чемпионата Белоруссии по футболу солигорский "Шахтер" на поле домашнего стадиона "Строитель" разгромил команду "Белшина" из Бобруйска – 4:0.У победителей встречи дубль оформил Дмитрий Подстрелов (77-я, 81-я минуты) и по разу отличились Роман Бегунов (21) и Дарко Бодул (89)."Шахтер" с 18 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а "Белшина" расположилась на 16-й строчке, имея в активе три очка. Команда из Бобруйска довела безвыигрышную серию в чемпионате до десяти игр – семь поражений, три ничьи.Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек, из которых 335 тысяч скончались.