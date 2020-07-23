По подозрению в совершении преступлений задержан житель областного центра.

В дежурную часть ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о краже двух велосипедов из хозяйственного помещения, расположенного на первом этаже дома по улице Василисина областного центра. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 11 тысяч рублей.Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установили приметы предполагаемого злоумышленника. В результате проведенных мероприятий оперативники установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель.Задержанный пояснил, что 7 июля текущего года, случайно оказавшись в подъезде многоэтажного жилого дома, на первом этаже увидел закрытую кладовку. Взломав замок, он проник в помещение, откуда похитил два велосипеда. Похищенное имущество он планировал оставить в личное пользование и хранил на лестничной площадке перед своей квартирой.Следственным отделом ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».