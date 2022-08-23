Завтра, 24 августа, на Муромский Ж/Д вокзал прибудет Поезд Победы – передвижной музей,...

Завтра, 24 августа, на Муромский Ж/Д вокзал прибудет "Поезд Победы" – передвижной музей, посвященный победе в Великой Отечественной войне.Экспозиции можно будет посетить 24 и 25 августа, сообщает инфопортал "Муром.24". Регистрация билетов на 24-ое число уже открыта. Чтобы попасть в передвижной музей, нужно заранее получить на сайте бесплатный электронный билет на конкретные дату и время - из-за ограничений по количеству посетителей, которые могут одновременно находиться в музее. Подробнее о правилах посещения можно прочитать на сайте проекта.Фото из архива ГТРК "Владимир"