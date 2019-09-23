В соревнованиях приняли участие 140 человек, представлявших 35 команд...

21 сентября 2019 года в спортивном комплексе «Водный стадион «Динамо» (г. Москва, Ленинградское ш., д. 39, стр. 53) состоялся Фестиваль по комплексу ГТО среди юношей и девушек.В соревнованиях приняли участие 140 человек, представлявших 35 команд из числа детских команд федеральных органов исполнительной власти РФ, местных организаций, спортивных клубов, секций МГО ВФСО «Динамо» и образовательных учреждений г. Москвы.По результатам проведенных соревнований, в общекомандном зачете сборная команда ГУ МВД России по г. Москве заняла 13 общекомандное место.3 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве