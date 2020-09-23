Они обманывали людей по всей области два года.

Во Владимире осудили мошенников, которые за год обманули доверчивых граждан на 16 миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, трое владимирцев убеждали жителей Владимирской области оформлять займы в банках на суммы от 200 до 700 тысяч рублей и передавать им деньги. Они обещали обманутым высокие проценты, которые превысят проценты за кредит, который можно будет отдать за несколько месяцев. Конечно, отдавать деньги они не собирались, но все же немного платили для отвода глаз - 30 -70 тысяч рублей.От действий мошенников пострадало 39 человек, общая сумма похищенных средств составила более 16 миллионов рублей.Сначала преступники не хотели сознаваться, но в суде вину признали и частично возместили ущерб.Суд назначил главному исполнителю наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Два его подельника тоже получили сроки.