Вместо детской площадки - автобусная остановка.

Вместо детской площадки - автобусная остановка. В деревне Мокрое Гусь-Хрустального района жители расчистили заросшую бурьяном территорию, засыпали песком, установили футбольные ворота, натянули волейбольную сетку. Эта площадка стала центром притяжения и для детей, и для взрослых. В один прекрасный день приехали дорожники и оборудовали остановку, которую жители просили поставить ещё три года назад, правда, в другом месте.Но люди в деревне активные, подтянули к ситуации членов ОНФ, те организовали сход, на который пригласили местных чиновников, чтобы задать вопрос: как так вышло?Итогом схода стало решение о восстановлении площадки. Жители сами выбрали место в центре деревни, пообещали убрать мусор и очистить территорию, а главное- добились от властей обещания о выделении средств на спортивное оборудование. А срок - до лета, к приезду детей и внуков.Екатерина Гусева. "Вести-Владимир"