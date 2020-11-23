Новые серии "Грозного" в эфире каждый день в 21.20, сразу после региональных "Вестей".

Сегодня на телеканале "Россия" - премьера. Новая историческая сага "Грозный", посвящённая правлению Иоанна Четвёртого.Иван Грозный - одна из самых противоречивых фигур отечественной истории. Самый обсуждаемый и самый осуждаемый государь. Картина режиссёра Алексея Андрианова - попытка разобраться в истоках поступков и разгадать тайну личности грозного правителя. Новые серии "Грозного" в эфире каждый день в 21.20, сразу после региональных "Вестей".Мария Платанюк